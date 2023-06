Lierde investeert 4 miljoen euro in nieuw sportpark

"We zagen het nog iets groter, maar we zijn heel tevreden met de plannen die nu op tafel liggen", begint burgemeester Jurgen Soetens (Voor Lierde). Het dossier om een nieuw sportpark te bouwen in Lierde werd zo’n vier jaar geleden opgestart. Maandag werd het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd in de gemeenteraad.

Het nieuw sportpark komt in Sint-Martens-Lierde en zal zo’n vier miljoen euro kosten. Er komen twee nieuwe voetbalterreinen, twee beachvolleybalterreinen, een Finse piste en een buitenfitness. Daarnaast worden er ook kleedkamers en een parking voor 110 auto’s voorzien. "Met dit project denk ik dat we alle bestaande sportclubs in de toekomst een gemeentelijke structuur kunnen voorzien die hedendaags is", zegt Soetens.



Op dit moment is er al een sportpark in Lierde, "De Zandloper". Daar kunnen sporters terecht voor onder andere paddel, tennis en dans. De werken aan het nieuwe sportpark starten in mei 2024 en zouden ongeveer een anderhalf jaar duren.