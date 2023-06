Maatjesfestival in Oostende gestart... met oude maatjes: "De nieuwe oogst is nog niet binnen"

Het was even nagelbijten of het welbekende maatjesfestival vandaag zou kunnen doorgaan. In Nederland besloten ze een week voor de officiële startdatum om de opening van het haringseizoen naar 22 juni te verplaatsen. “De nieuwe oogst maatjes is nog niet binnen. Maar het is al jarenlang een volksfeest, het was voor ons en voor de stad niet meer mogelijk om het event te verplaatsen”, zegt Glenn Dangreau van het Maatjescomité Oostende.