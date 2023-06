Sluikstorters dumpen honderden broden op verschillende plaatsen in Zennevallei

Op sociale media werden dinsdagavond al volop foto's gedeeld van de honderden broden die langs de kant van de weg lagen. Dat was het geval langs de Hellestraat in Lot, aan het kerkhof in Halle en in de Victor Maloustraat en langs de drukke Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. De politie van de Zennevallei is ingelicht over het opmerkelijke stort en is een onderzoek gestart. Wie de broden daar gedumpt heeft en waarom is voorlopig nog niet duidelijk.

Naar aanleiding van de brooddump, vraagt de politie om sluikstorten of andere verdachte zaken altijd meteen te melden bij de politie, zo gaat minder kostbare tijd verloren. Op sociale media vragen ongeruste inwoners zich ook nog af of dit geen ongedierte zal lokken naar de gemeente. "Sint-Pieters-Leeuw voert al enige tijd strijd tegen ratten die veelvuldig voorkomen op het grondgebied. Eten dumpen komt dat probleem zeker niet ten goede", staat er onder andere te lezen. De betrokken gemeenten hebben de broodresten intussen opgeruimd.