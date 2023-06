Onderzoekers Lieteberg in Zutendaal: "Opvallend minder insecten dit jaar"

Het aantal insecten is de voorbije decennia stelselmatig gedaald, maar dit voorjaar is er meer aan de hand, merkt Zoë Vanstraelen, verantwoordelijke Entomologie en Educatie in bezoekerscentrum de Lieteberg in Zutendaal. "Er zijn dit jaar opvallend minder insecten." Zoë en haar man tellen elke nacht insecten. "We hebben thuis een lichtval, waarmee we insecten lokken. We kijken in het bijzonder naar nachtvlinders. Sinds april merken we dat er minder insecten en minder nachtvlinders zijn, zowel in aantal als in soorten."