Minibus brandt uit op E17 in Haasdonk, bestuurder raakt bevangen door rook

Gisteravond is op de E17 tussen Haasdonk en Sint-Niklaas in de richting van Gent een minibus volledig uitgebrand. De bestuurder merkte tijdens het rijden dat er iets mis was met zijn voertuig en zette het aan de kant. Op dat moment kwamen de vlammen al uit het motorgedeelte, op het moment dat de brandweer aankwam stond het voertuig in lichterlaaie.

De bestuurder probeerde het voertuig nog te blussen en ademde daarbij te veel rook in. Hij is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Twee van de drie rijstroken waren een tijdlang afgesloten. Een technisch defect onder de motorkap zou aan de oorzaak van de brand liggen.