MIVB zoekt 500 testers voor nieuw digitaal ticket voor Brusselse tram en metro

Het digitaal ticket zal een aanvulling vormen op de MOBIB-kaart, contactloos betalen met een bankkaart of smartphone/-watch en papieren tickets. Het digitaal ticket zal evenveel kosten als een ticket dat op de MOBIB-kaart geladen wordt. Klanten zullen de keuze hebben uit een Brupass- of Brupass XL-ticket voor 1 of 10 ritten. Eenmaal geactiveerd, blijft het ticket zestig minuten geldig. Het ticket moet niet worden gescand bij het instappen in een bus of tram. Voor het binnengaan en verlaten van de stations, zal een QR-code worden gegenereerd, die kan worden gebruikt om de poortjes te openen. Daarvoor worden de toegangspoortjes momenteel met een nieuwe lezer uitgerust.

De MIVB is nu op zoek naar 500 vrijwilligers om het ticket te testen. Iedereen die in Brussel met een Brupass of Brupass XL voor 1 en/of 10 ritten reist, kan deelnemen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via een formulier op de MIVB-website.