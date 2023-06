Neergeschoten inbreker in Hoeilaart zelf veroordeeld tot effectieve celstraf van 2 jaar

De feiten speelden zich midden november 2021 af in de Leopold I-laan in Hoeilaart. Een man die er was gaan wandelen met zijn hond, merkte bij zijn thuiskomst dat het traliewerk voor zijn gepantserd raam verwijderd was. Eenmaal in de woning hoorde hij op de eerste verdieping een inbreker het huis doorzoeken. De man haalde daarop een vuurwapen uit zijn kluis en trok naar boven, waar hij in een van de kamers het vuur opende op de indringer. De inbreker werd geraakt in de rug en probeerde nog te vluchten, maar hij zakte even verderop in elkaar.

De bewoner die het vuur had geopend werd in januari van dit jaar veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel. Volgens zijn advocaat had hij gehandeld uit onweerstaanbare dwang en verdediging uit noodzaak. Ook het parket had een vrijspraak gevorderd. “Die man is al viermaal het slachtoffer geworden van een inbraak”, klonk het bij de openbaar aanklager. “Hij had alle mogelijke veiligheidsmaatregelen genomen en dan werd er toch opnieuw ingebroken. In dergelijke omstandigheden weet ik ook niet hoe ik zou reageren.”