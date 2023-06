Nieuw bedrijvenpark langs A12 in Londerzeel heeft plaats voor 80 bedrijven: "VRT krijgt hier als eerste een plek"

"We zijn al jaren bezig met de realisatie van dit bedrijvenpark in Londerzeel", zegt Patrick Bouwen van de Groep Bouwen. "We hebben rekening gehouden met de bezorgdheden van de gemeente en van de omwonenden. Zo komen er geen logistieke magazijnen voor grootwarenhuizen of pakjesbedrijven. Ondertussen hebben we alle vergunningen om te beginnen bouwen."