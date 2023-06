Nieuwe Antwerpse bouwcode is gemiste kans vindt oppositiepartij Groen

Tegelijk met het akkoord over de nieuwe parkeerregeling in de binnenstad raakten de drie partijen in het Antwerpse stadsbestuur het ook eens over een nieuwe bouwcode. Dat was geen gemakkelijke bevalling want coalitiepartners N-VA en Vooruit hebben uiteenlopende ideeën over de plaats van de auto in de stad. N-VA wil bij nieuwbouwprojecten elke bewoner zijn of haar auto kwijt kan, Vooruit wil het autogebruik verminderen en dus minder parkeerplaatsen aanbieden.