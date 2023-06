Nieuwe kantine en nieuwe kleedkamers voor voetbalclub SC Out-Hoegaarden

Het huidige gebouw zal afgebroken worden en in de plaats komt een nieuw gebouw met twee verdiepingen: op de begane grond de kleedkamers en erboven de kantine en de vergaderlokalen voor de werking. De financiering van het nieuwe gebouw gebeurt deels door de gemeente en deels door de club zelf. "Wij betalen twee derde van de totale kost", weet voorzitter Heyvaert. "Daarnaast zullen we gedurende 40 jaar jaarlijks een soort verbruiksvergoeding betalen aan de gemeente."

Ondanks dat de gemeente tussenkomt in de kosten, is het een groot bedrag dat de voetbalploeg moet ophoesten. "In totaal gaat het om 1,6 miljoen euro, maar dat is haalbaar voor onze club mits de nodige inspanningen, desnoods door een verhoging van de lidgelden." Wanneer de werken van start gaan, is niet bekend.