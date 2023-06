Nederlandse inlichtingendienst MIVD trok als eerste aan de alarmbel over "Oekraïense plannen om Nord Stream op te blazen"

Betekent dit nu dat Oekraïne achter de ontploffingen in september zit? Niet meteen. Als we de onthullingen in de Amerikaanse, Nederlandse en Duitse media mogen geloven, (sommige analisten stellen zich vragen over de betrouwbaarheid ervan) zijn er sterke aanwijzingen dat Oekraïne (los van wie op de hoogte was) inderdaad plannen zou hebben gehad om Nord Stream op te blazen. Maar duidelijke bewijzen dat Oekraïne ook verantwoordelijk is voor wat in september is gebeurd, zijn er tot op vandaag niet.

Dat geldt trouwens ook voor Rusland. De sabotage van Nord Stream 1 en 2 blijft nog altijd omgeven door een heleboel vragen. Sommige analisten wijzen erop dat als Rusland verantwoordelijk zou zijn geweest, er al veel sneller bewijzen naar boven zouden zijn gekomen, omdat de Baltische Zee een van de best gemonitorde zeeën ter wereld is en er dus bewijzen zouden moeten zijn. Wat zou kunnen betekenen dat het Westen die bewijzen achterhoudt om Oekraïne te sparen.

Anderen stellen dan weer dat de onthullingen van de voorbije weken niet op voldoende betrouwbare bronnen zijn gebaseerd en weleens deel zouden kunnen uitmaken van een Russische desinformatiecampagne om twijfel te zaaien. Hoe betrouwbaar is die ene Oekraïense bron bijvoorbeeld waarop de MIVD zich baseerde? De MIVD wilde niet reageren op het onderzoek van de Nederlandse en Duitse media. Los daarvan is het ook de vraag of Oekraïne in staat is om zo'n complexe aanslag uit te voeren. Niet iedereen is daarvan overtuigd.