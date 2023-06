Omheining uitkijktoren Stekene wordt hersteld na vandalisme: "Bezoekers dreigden naar beneden te vallen"

De politie is een onderzoek gestart. Ook de brandweer kwam ter plaatse, maar die kon alleen maar een voorlopige beveiliging aanbrengen. "We hebben daarom een aannemer gevraagd, en die zal donderdag en vrijdag de herstelling doen", vervolgt De Rechter. "Hij zal alle 1500 houten balken stuk voor stuk losmaken, om ze daarna zodanig opnieuw vast te maken dat niemand ze nog loskrijgt. Hopelijk is die klus vrijdagavond geklaard en kan de toren zaterdag weer open. Als dat niet lukt, blijft hij dus nog even toe. Want we nemen uiteraard geen enkel risico", besluit de burgemeester.