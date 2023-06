Oppompverbod voor landbouwers op grootste deel van onbevaarbare rivieren in Vlaams-Brabant

"Ondanks de overvloedige neerslag in maart en april merken we dat de debieten en waterpeilen na enkele weken droogte weer sterk gedaald zijn", zegt provinciegouverneur Jan Spooren. "Ook de komende dagen houden de hoge temperaturen aan en is er nog geen neerslag in zicht. Om de ecologisch goede toestand van onze waterlopen te vrijwaren moest er dus ingegrepen worden."