Wekelijks 22 meldingen van ouderenmis(be)handeling: "Nog maar topje van ijsberg" 

Huisarts Linde Tilley heeft zelf al ouderen over de vloer gehad in haar groepspraktijk in Gent die in aanraking kwamen met oudermis(be)handeling. "Vaak vertellen ze er niet zelf over, maar zie je het omdat ze hoofdpijn of maagpijn hebben of heel slecht slapen. We proberen dan voorzichtig te polsen naar de problemen."

De arts benadrukt dat het vaak een samenloop is van de situatie van de oudere, de situatie van de zorgverlener en de contextfactoren. "We zien vaak dat de mantelzorger overbelast wordt en dat de zorg daardoor ontoereikend wordt. In het begin van het zorgtraject loopt dat vaak goed, maar naarmate de zorg toeneemt, kan het te veel worden."