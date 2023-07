Pil of bruistablet? "Zelfde resultaat, maar bruistablet werkt sneller"

"Er wordt vaak reclame gemaakt dat bruistabletten sneller werken. En dat klopt. Er is nog niet veel wetenschappelijk onderzoek naar gebeurd, maar de onderzoeken die er zijn, bevestigen dat bruistabletten sneller werken."

Hoe komt dat? "Medicatie heeft tijd nodig om uiteen te vallen in de maag", zegt Koen. "Een pil moet eerst opgelost worden zodat de werkzame stof (de pijnstilling) opgenomen kan worden in het bloed. Paracetamol - en de meeste medicatie - wordt opgenomen via de dunne darm. Dat komt omdat de oppervlakte van de dunne darm groter is dan die van de maag. Maar om opgenomen te kunnen worden, moet de pil wel eerst uiteen vallen in de maag."

Bij een bruistablet is dat anders. "In een bruistablet is de paracetamol al opgelost in het glas water dat je drinkt. De stof kan dus sneller opgenomen worden via de dunne darm waardoor de pijn sneller verdwijnt." Let wel op: "De duur van de pijnstilling blijft dezelfde", zegt Koen. "Een bruistablet werkt dus niet langer of beter tegen de pijn dan een pil."