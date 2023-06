Na maanden geen bruin water meer in Gentse kanaaldorpen: "Oude waterleidingen zijn vernieuwd" 

In Sint-Kruis-Winkeldorp levert Farys al sinds november gratis drinkwater aan huis. Dat gebeurt op dit moment nog altijd bij een 40-tal gezinnen. "Eerst diende het water om ons uit de nood te helpen. Er liggen nu nieuwe leidingen, het water heeft tijdelijk nog een kleurtje. Elke keer als we de kraan opendraaien is het properder", zegt een buurtbewoner. Tot het water helemaal in orde is, krijgen de inwoners water. "Het was vervelend, we zijn blij dat het probleem bijna opgelost is", klinkt het. "We hebben het allemaal overleefd", lacht een andere buurtbewoner. Farys gaf elke gezin 50 euro compensatie.