Puurs-Sint-Amands stelt masterplan voor: Oppuurs en Lippelo krijgen make-over

Oppuurs en Lippelo, twee deelgemeenten van Puurs-Sint-Amands, worden de komende jaren opgewaardeerd. Het gemeentebestuur heeft daarvoor een masterplan op tafel liggen. In dat plan staat hoe de dorpen er in de toekomst zullen uitzien. "Het is een mooie visie waar we de komende vijf jaar werk van willen maken. Er komt aangepaste infrastructuur voor jong en oud, een buurtwinkel in Oppuurs, nieuwe horecazaken en een nieuw schoolgebouw. In Lippelo krijgt de kerk ook een herbestemming", legt de burgemeester uit. De twee dorpen worden met elkaar verbonden door de beekvallei de Vliet. Daar wil de gemeente ook een mooi park van maken.