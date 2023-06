"Dit moet een kans krijgen": Minister Weyts positief over experiment met vierdaagse schoolweek

De minister ziet weinig toekomst in een plan om scholen op grote schaal aan te moedigen de vierdagenweek in te voeren: "Gelet op de specifieke Brusselse problematiek weet ik niet of dat in de rest van Vlaanderen veel navolging zal krijgen. Ik moedig wel elke school om met de autonomie die ze hebben, aan de slag te gaan." Omdat veel Brusselse leerkrachten in Vlaanderen wonen, is mobiliteit vaak een groot probleem. Een dag minder pendelen zou een grote tijdwinst betekenen.