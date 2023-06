Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Hoe raak je over een relatiebreuk?"

Erik (54) en zijn vriendin deden hun uiterste best om hun relatie te redden, maar vandaag blijft hij achter met een hoop vragen en verdriet. "We deden alles om onze relatie in stand te houden: van relatietherapie tot opnieuw op date gaan, tot de privésauna. Ze gaf me ook veel tijd en krediet om me ervan te overtuigen toch voor haar te kiezen. Ik ging ook een tijd bij vrienden logeren, en trok daarna weer bij haar in, tot ze de stekker er genadeloos uittrok."

"We zijn nu ruim een jaar verder en ik voel me een hoopje ellende dat gebukt gaat onder een cocktail van spijt, verdriet, boosheid en melancholie. Ik nam enkele voorzichtige pogingen om de brokken te lijmen, maar zonder resultaat. Is het zielig en pathetisch om te blijven proberen? Is het hopeloos om te blijven hopen? En hoe laat ik het in godsnaam los?"