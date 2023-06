Reusachtige meerval gevangen in de Maas in Maaseik

"We zagen de visser in zijn rubberbootje dobberen op de Maas", zegt Schroyen aan onze redactie. "Hij stond voorovergebogen met zijn vislijn. Het was duidelijk dat hij een grote vis beet had." Toen de man om hulp riep, ging het groepje vrienden er meteen op af. "We hebben onze boot naast de zijne gelegd en zijn dan overgestapt."