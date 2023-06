Revalidatie- en kankercentrum in Oud Gasthuis in Mechelen

Het voormalige Onze-Lieve-Vrouwegasthuis aan de Keizerstraat in Mechelen staat al jaren leeg. Het werd in 2007 aangekocht door de Regie der Gebouwen om er eventueel het gerechtsgebouw uit te breiden. Dat is aan de overkant gevestigd. Die plannen werden nooit uitgevoerd. De stad heeft het nu gekocht. "Het is een van de grootste monumenten in Mechelen dat staat te verloederen", zegt schepen van Stadsontwikkeling Greet Geypen (Open VLD). "De bestemming is perfect. Het is altijd een gebouw geweest dat een zorgfunctie heeft gehad en de lokalen zijn perfect geschikt voor deze nieuwe bestemming."