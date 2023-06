Rijbewijs met punten terug naar af, Vooruit haalt fel uit naar coalitiepartners PS en MR 

Dat het rijbewijs met punten een absolute noodzaak is, betwijfelt Vandenbroucke geen seconde. "We hebben dat nodig in de strijd tegen wegpiraten", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. Drie jaar geleden was het ook afgesproken in het regeerakkoord dat het er zou komen. En pas vorig jaar kwam het verkeersinstituut VIAS met een studie en de aanbeveling om het in te voeren.

Nagenoeg alle partijen zijn ook voor. Waarom het er dan niet komt? Omdat de Franstalige liberalen en socialisten, MR en PS, dwarsliggen. "Zonder argumenten eigenlijk", zegt Vandenbroucke. "Ze zijn vooral bang dat ze kiezers gaan verliezen. Er sterven dus mensen op de weg, vermijdbare doden, omdat zij weigeren om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren."

"Er zijn in ons land elk jaar 500 doden en 55.000 gewonden. We hebben afspraken gemaakt om dat aan te pakken. MR en PS moeten die gemaakte afspraken respecteren."