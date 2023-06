Leiders drugsbende in beroep veroordeeld tot maximumstraf, na vrijspraak in eerste aanleg

Begin 2022 kwam voor het eerst een Sky ECC-zaak voor de rechtbank in Antwerpen. Vier verdachten stonden toen terecht op basis van informatie die de politie had verzameld uit gekraakte Sky ECC-communicatie. Concreet ging het om een medewerkster van Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA), die op vraag van een vriend het adres van een havenarbeider had opgezocht in het rijksregister. Als ziekenhuismedewerkster had ze toegang tot die informatie. De vriend was daarop de havenarbeider drie keer gaan opzoeken, om hem een Sky ECC-telefoon in zijn handen te stoppen, waarop hij gecontacteerd zou worden. De twee andere beklaagden, twee broers, zouden de leiders zijn van een bende die havenarbeiders inschakelt om cocaïne uit containers te halen.