"Speedy trial" of niet? Waarom ex-president Trump er alle belang bij heeft de rechtszaak tegen hem te rekken

Deze 5 rechtszaken hangen Trump boven het hoofd

Deze zaak over de geheime documenten is niet de enige die Trump boven het hoofd hangt. Eerder werd hij al voorgeleid in de zaak rond de voormalige pornoster Stormy Daniels. Trump zou Daniels 130.000 dollar zwijggeld hebben betaald om hun affaire stil te houden, maar gaf die kost aan als "juridische kost" voor de verkiezingscampagne. Dat is strafbaar.

Ook is de kans groot dat Trump zal worden aangeklaagd in een zaak rond verkiezingsfraude in de staat Georgia. Hij zou daar de kiesautoriteiten onder druk hebben gezet om "11.780 stemmen te vinden".

Mogelijk komt het ook nog tot een rechtszaak rond de beestorming van het Capitool. In een parlementair rapport luidde de conclusie alvast dat Trump zijn aanhangers heeft aangezet tot een opstand en samenzwering tegen de VS en dat hij daarvoor moet worden vervolgd.

En dan is er nog een burgerlijke zaak die loopt tegen financieel gesjoemel van de Trump Organization. Daarin riskeert hij zware financiële straffen.