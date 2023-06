Hogeschool PXL deelt fruit en ijsjes uit om studenten te wapenen tegen hitte

"De studenten zijn heel enthousiast over de verschillende acties", weet Judit Dubois van de dienst studentenvoorzieningen. "Iedere morgen maken we het fruit klaar, en na een paar uurtjes is het allemaal uitgedeeld." En die extra vitamines zijn belangrijk tijdens de examenperiode, vindt Dubois: "We proberen altijd gezonde voeding uit de delen, maar zeker in de examenperiode is dat erg nodig."