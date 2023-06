Sven Gatz schrijft boek over 50 jaar RWDM: "Ik hou van het ruige karakter van deze voetbalclub"

RWDM speelt komend seizoen in eerste klasse. “Maar ik weet niet of we een hype zullen worden zoals Union”, betwijfelt Gatz. “Ik zie vooral jonge mensen supporteren voor Union. Ook hier in Molenbeek komt meer jong volk, maar we zijn misschien meer een volksclub, het is hier wat ruiger. Maar ik vind dat niet erg: de drie Brusselse clubs weerspiegelen zo de verschillende identiteiten binnen Brussel."