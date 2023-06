Toerisme Vlaams-Brabant investeert met project "Jong-Koersgeweld" in fietsvriendelijkere logies en horeca

"Met de financiële ondersteuning willen we de fietsvriendelijke ervaring van sportieve fietsers verhogen", zegt gedeputeerde voor Toerisme Gunther Coppens (N-VA). "Het kan gaan om kleinschalige investeringen of hulpmiddelen, zoals een laadpaal voor elektrische fietsen, een fietsenkluis, een bikecarwash of een fietsherstelzuil. Maar ook grotere investeringen, zoals een fietsenstalling of inkleding van de zaak in koerssfeer, komen in aanmerking."