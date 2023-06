Vakantiepark Europarcs Hoge Kempen in Zutendaal breidt uit met 50 nieuwe vakantiehuizen en waterspeeltuin

Het vakantiepark werkt ook samen met een aantal lokale ondernemers. Zo kunnen de vakantiegasten terecht in het zwembad 't Soete Dal dat vlak bij het park ligt. Voorts is er een samenwerking met de Lieteberg, de Zutendaalse toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen. Er wordt ook samengewerkt met een plaatselijke sauna en fietsenmaker en de horecazaak in het park zelf is sinds kort uitgebaat door een inwoner van Zutendaal.