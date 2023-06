Vakbonden en directie hebben een sociaal akkoord bereikt over de ontslagen bij Nedcar in Born

Het is al enkele maanden onrustig bij Nedcar in Born. De vakbonden hebben er maar liefst 10 keer gestaakt, uit onvrede met het sociaal plan dat moedergroep VDL voorlegde. Dat sociaal plan is nodig omdat in november ruim 1.800 van de 3.950 werknemers moeten afvloeien. Begin volgend jaar zullen nog honderden jobs verdwijnen. Het contract met BMW voor de productie van MINI's loopt af en er zijn geen nieuwe auto's besteld. Een klein deel van het personeel zou aan de slag kunnen blijven voor de productie van onderdelen.