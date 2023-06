Vallende takken door hitte en droogte: "Bomen komen stilaan in waterstress"

Vanmorgen kwam er een melding binnen uit Ieper, en ook in het VRT-bos was er een geval. Vallende takken hoeven we dus niet per se te linken aan stormen: het is ook een fenomeen dat zich kan voordoen bij droogte en hitte. "Het gebeurt", bevestigt Kris Verheyen (UGent) aan VRT NWS. Ook het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) bevestigt: "Het is niet heel ongewoon, door een verminderde sapstroom."

Het was een goed, nat voorjaar voor de natuur. Het warme weer daarna bood goede omstandigheden om te groeien, waardoor bomen soms grote takken met veel bladeren hebben ontwikkeld.