Stad Hasselt wil verouderde Velodroom verkopen

De stad Hasselt wil al haar gebouwen tegen 2050 energieneutraal maken. Dat betekent dat alle energie die nodig is in het gebouw, op een duurzame manier opgewekt kan worden. Maar voor de verouderde Velodroom zou dat gepaard gaan met enorme investeringen.

"Het zou te duur worden om te renoveren", zegt schepen Laurence Libert (Open VLD). "Zeker voor gebouwen die binnenkort leeg komen te staan, overwegen we inderdaad om die te verkopen. Als we het toch zouden renoveren dan zouden we ook op zoek moeten gaan naar een nieuwe invulling. Dat is dan toch de omgekeerde wereld."

De sportclubs die nu nog gebruik maken van de Velodroom verhuizen in het najaar naar een nieuwe sporthal.