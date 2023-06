Verdachten van de Red Bullroof in Rekkem en Kuurne krijgen straffen tot 40 maanden cel

Vijf jaar geleden verdwenen in een opslagplaats op de transportsite LAR in Rekkem bijna 320 paletten van het energiedrankje Red Bull. De dieven waren twaalf uur bezig geweest om alles op te laden en weg te brengen. Ze konden relatief ongestoord hun werk doen omdat ze de veiligheidscamera's hadden afgeplakt of weggedraaid. Hoe absurd het ook klinkt om frisdrank te stelen, de waarde van de buit was niet min: bijna 960.000 euro.

Enkele maanden later sloeg de bende opnieuw toe bij een transportbedrijf in Kuurne. Daar werden 'maar' een 45-tal paletten gestolen, maar dat was nog steeds goed voor een waarde van 130.000 euro.