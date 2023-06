Verdubbeling aantal beroertes in ziekenhuis in Genk: "Ook toename bij jongeren door druggebruik"

Het ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk heeft de afgelopen 5 jaar meer dan een verdubbeling vastgesteld in het aantal beroertes. Dat meldt Het Belang van Limburg en dat nieuws is bevestigd aan onze redactie. Het gaat dan over herseninfarcten waarbij een klonter bloed blijft vastzitten in een bloedvat, en hersenbloedingen waarbij een scheurtje optreedt in het bloedvat.