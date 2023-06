Na verwoestende brand in Gent: wat moet je doen als er brand uitbreekt? En hoe hou je het risico zo klein mogelijk?

Tel straks maar eens in je woning hoeveel rookmelders er hangen. Geen? Eentje in de gang? Eentje op elke verdieping, zoals wettelijk verplicht is? En eigenlijk is dat nóg te weinig, benadrukt Renders. Hij raadt aan om er in elke kamer - en zeker in elke slaapkamer - eentje te hangen. "We doen het echt heel slecht. Stel: er breekt brand uit in je slaapkamer. Er hangt alleen een rookmelder in de nachthal. Als de rook daar gedetecteerd wordt, is het helaas al te laat en wordt het veel moeilijker om nog te vluchten."

In de badkamer en de keuken moet je dan weer geen rookmelder hangen. "Belangrijk om te weten is dat zo'n rookmelder geen onderscheid maakt tussen rook en stoom, denk aan kookvocht of stoom van de douche. Op zich is dat niet erg, maar als we een rookmelder in de badkamer hangen, dan gaan we elke dag een vals alarm krijgen." En dus is Renders' raad: hang de rookmelder net buiten de badkamer. Ook belangrijk om te weten is dat de batterij van zo'n melder niet tegen temperaturen onder de 4 graden Celsius en boven de 38 graden Celsius kan. Daarom is ook bijvoorbeeld de veranda of de garage niet altijd zo'n goed idee.