Drie "Jongste Wetenschappers" winnen wedstrijd van ZOO Antwerpen en mogen een dag meedraaien als onderzoeker

Jonge wetenschapper Michiel (12) deed onderzoek naar ringslangen en is heel blij met de prijs. "Nu kan ik mijn onderzoek tonen aan iedereen in Vlaanderen. Ik ben er heel trots op", zegt Michiel. "Ik wil later iets doen met wetenschap en onderzoek, liefst over dieren. Het interesseert me hoe dieren leven, eten en wat ze allemaal doen."