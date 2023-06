Rijverbod voor Wase bestuurder die na 15 glazen bier in slaap valt achter het stuur

De feiten dateren van juni vorig jaar. Getuigen troffen de man al slapend achter het stuur aan, toen hij in het midden van de weg met zijn auto stond. De man bleek bijna 2 promille in zijn bloed te hebben. Naar eigen zeggen had hij 15 Hoegaardens gedronken.

In het verleden was hij al twee keer voor soortgelijke feiten tegen de lamp gelopen. En uit medisch onderzoek bleek bovendien dat hij een chronisch alcoholprobleem had. Voor de politierechter in Sint-Niklaas verklaarde hij al vier maanden geen alcohol meer te drinken. Hij en zijn advocaat smeekten de rechter om zijn job als vrachtwagenchauffeur opnieuw te mogen uitoefenen.