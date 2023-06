3.000 jaar oud en het glanst nog: uitzonderlijk goed bewaard zwaard opgegraven in Duitsland

Even terug naar de prehistorie, toen mensen begraven werden in zogenaamde grafheuvels. De menselijke resten van een dode werden in een kuil, kist, urn of hunebed gestoken en daarover werd dan een heuvel gegooid.

Regelmatig kregen overleden personen een grafgift mee. Die voorwerpen, gaande van voedsel tot wapens en sieraden, moesten de doden in het hiernamaals helpen om te overleven of om comfortabel door te kunnen leven. Hoe meer aanzien iemand had, hoe meer giften die kreeg. Het graf van de farao Toetanchamon is een mooi voorbeeld van hoe vol een graf kon liggen met grafgiften.