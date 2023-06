40.000 platen en cd's van Vlaams Muziekarchief krijgen plaats in bibliotheek van conservatorium en KASK in Gent

Het Kunstenpunt heeft exemplaren van alle muziek die Vlaamse artiesten hier of elders hebben uitgebracht. Het gaat om alle genres gaande van klassiek tot schlagers. Dat is muziek op platen en cd's. Sinds het jaar 2000 is er van elke nieuwe muziekuitgave een exemplaar bijgekomen. Die collectie lag tot nu toe opgeslagen in een kelder in Brussel en was niet toegangkelijk voor het publiek. De collectie kan wel toegangkelijk gemaakt worden in het bibliotheekgebouw van het KASK en conservatorium in Gent, in de Geraard de Duivelstraat. Dat is in een oud gebouw dat ooit van de Nationale Bank was.