Boa constrictor reist vanuit Zuid-Amerika in container naar Antwerpse haven

"Omdat het dier veel last had van neurologische problemen hebben we voor de zekerheid röntgenfoto's laten nemen bij de dierenarts. Daarop is te zien dat de slang een gebroken oogkas heeft", klinkt het bij het opvangcentrum. De boa heeft ook een open wonde aan de buik, waarschijnlijk een opengesprongen abces.

De wurgslang werd intussen overgebracht naar het SOS Reptiel - Reptile Rescue Center Belgium in het West-Vlaamse Ichtegem. "We zijn zelf niet gespecialiseerd in reptielen, dus we zijn blij dat we geregeld met hen kunnen samenwerken. De slang zal daar gespecialiseerde verzorging krijgen", aldus nog Kathleen.