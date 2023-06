Brand aan tuinhuis in Breendonk veroorzaakt ook dakbrand in achtergelegen straat door vuurvonk

In Breendonk bij Puurs-Sint-Amands heeft een tuinhuis vuur gevat. Het ging om een uitslaande brand die oversloeg op de bomen rondom het tuinhuis en op het tuinhuis van de buren. Door een vuurvonk is er ook brand ontstaan op het dak van een huis in een achtergelegen straat. De branden konden snel geblust worden. Niemand raakte gewond.