Brandweer en spoedgevallendienst UZ Leuven houden rampoefening op grote hoogte: "Gebeurt weinig, dus belangrijk om te oefenen"

Op tijd en stonden houdt de Hulpverleningszone Oost, die alle hulpdiensten in het oosten van Vlaams-Brabant verenigt, een rampoefening. Vanmiddag vond die plaats op campus Gasthuisberg van het Universitair Ziekenhuis Leuven. "Er is iemand in de torenkraan onwel geworden en wij moeten hem op een veilige manier naar beneden brengen", vertelt Jan Geysens van het reddingsteam van de brandweer.

Volgens Geysens gebeurt zoiets niet vaak, maar is het daarom des te belangrijker dat er op geoefend wordt. "We proberen altijd op realistische plaatsen te oefenen, liefst op locaties waar mogelijks een gevaar is." Tijdens de oefening werkte de brandweer nauw samen met de spoedgevallendienst van het UZ Leuven. "We proberen altijd het slachtoffer binnen één uur te redden; de verkenning en het naar beneden brengen van het slachtoffer inbegrepen."