Na de controverse: AB Inbev-bier Bud Light niet langer best verkochte bier in de Verenigde Staten

Sinds Dylan Mulvaney het filmpje in april publiceerde, is AB Inbev al 17 procent van haar beurswaarde verloren. Dat is ongeveer 20 miljard euro, en de verliezen blijven toenemen. Tussen 3 mei en 3 juni had het bedrijf al een kwart van zijn verkoop verloren.

Het is niet de eerste keer dat AB Inbev een boycot ondergaat in Amerika. In 2021 weigerde The Stonewall Inn, een bekende gaybar in New York, nog bier van het bedrijf te verkopen. Die boycot kwam er nadat AB Inbev bijdragen hadden geleverd aan politici die anti-holebiwetgeving wilden doorvoeren.