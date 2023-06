Architectuurparel Kursaal Oostende viert 70e verjaardag en zet in op meer kunst

De kunst in en rond het Kursaal is de voorbije 70 jaar goed bewaard en gerestaureerd. Nu willen ze in Oostende een nieuwe schwung geven aan het kunstpatrimonium. Met een grote tentoonstelling over de kunstenaars, net zoals er in de jaren 50, 60 en 70 spraakmakende expo’s waren met hedendaagse kunst. Een ander plan is een beeldentuin op het dak, zoals architect Léon Stynen die voor ogen had. Of een sculptuur op een sokkel buiten, die tot nu toe altijd leeg bleef. Om deze “architectuurparel met museale waarde” weer leven in te blazen, zeggen de initiatiefnemers.