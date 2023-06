Chemiebedrijf Oleon in Oelegem verduurzaamt: "Grondstoffen voor voeding en cosmetica maken met minder uitstoot en afval"

In Oelegem bij Ranst heeft het chemiebedrijf Oleon een nieuwe installatie voorgesteld waarbij grondstoffen op een veel duurzamere manier geproduceerd kunnen worden. Het bedrijf zet plantaardige oliën en dierlijke vetten om in esters. Dat zijn geur- en smaakstoffen die gebruikt worden in voeding, cosmetica of smeermiddelen zoals verf en lijm. Via de nieuwe installatie gebeurt dat chemisch proces met eiwitten of enzymen. Dat zorgt ervoor dat er minder CO2 uitstoot is en er minder afvalstoffen zijn.