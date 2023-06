Chemiereus DuPont in Nederland wist 30 jaar geleden al dat ze grondwater ernstig vervuilde met PFAS

In Nederland is ophef ontstaan over onthullingen van het onderzoeksprogramma "Zembla" over chemiereus DuPont, die ondertussen Chemours heet, en een vestiging heeft in Dordrecht. Aan de hand van een stapel vertrouwelijke documenten reconstrueert Zembla hoe het bedrijf 30 jaar geleden al wist dat het het grondwater sterk vervuilde met PFAS. Ook voor België is dat van belang: DuPont en 3M, de chemiereus in Zwijndrecht die ook PFAS-stoffen produceert, zijn weliswaar concurrenten, maar wisselden al hun onderzoeksresultaten uit.