Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in video: "Ik struggle met mijn geaardheid, ik val minstens op de twee"

Er is eerder dit jaar een onderzoek gevoerd door het parket van West-Vlaanderen na een melding over mogelijk ongepast gedrag van Conner Rousseau ten aanzien van een jongeman van 17. Die jongeman had zelf geen klacht ingediend. De melding kwam van een journalist die de jongeman zou hebben gesproken. Conner Rousseau werd ondervraagd door de politie. Volgens onze informatie is er ook geprobeerd om de jongeman te horen, maar zou hij niet op de vraag van de politie zijn willen ingegaan. In elk geval is het opsporingsonderzoek eind mei zonder gevolg geklasseerd omdat er volgens het parket van West-Vlaanderen geen sprake was van strafbare feiten of met andere woorden geen misdrijf was.