Nieuwe dassenrasters langs N76 in Borgloon: “Helpt ook konijnen, hazen en egels” 

Het verkeer zorgt voor obstakels, maar het gaat goed met de das, zeker in Haspengouw. In Borgloon alleen leven ongeveer 70 dassen. “De leemgrond maakt het zo aantrekkelijk. Het is ideaal om burchten in te bouwen. De heuvels zorgen er ook voor dat ze niet veel moeite moeten doen om die burcht in te graven.”