Extra kassa's moeten zorgen voor minder lange wachtrijen aan recreatiedomein De Nekker

Geen lange wachtrijen meer voor mensen die verkoeling zoeken in het provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Of toch zeker voor degenen die op voorhand online tickets kopen. Met vier kassa's voor online tickets en één voor bezoekers die ter plaatse nog een ticket willen kopen, wil De Nekker de wachtrijen inkorten. "We willen dat de beleving in ons provinciaal domein aangenaam is, en wachtrijen horen daar niet bij", zegt gedeputeerde voor Groen- en Recreatiedomeinen Mireille Colson (N-VA).