Het Arboretum van Kalmthout breidt uit met 'De tuin van Sonia'

Sonia's tuin was oorspronkelijk van haar schoonouders. Toen zij stierven erfde Sonia en haar man het. Van weekendhuis werd het later hun echte thuis. Sonia verhuisde in 2019 naar een woonzorgcentrum in Kapellen. In plaats van haar tuin te verkavelen, wilde ze dat de bomen en planten bleven bestaan. "Ik ben zelfs een beetje emotioneel, maar vooral heel blij dat deze tuin naar het arboretum is kunnen gaan", vertelt Sonia. De tuin grenst aan twee kanten van het Kalmthouts Arboretum en kon er zo makkelijk onderdeel van worden.