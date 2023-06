Drie jaar cel voor man uit Keerbergen die dodelijke hoeveelheid drugs aanbood aan vriendin

Uiteindelijk oordeelde de rechter dat de beklaagde zwaar in de fout ging. Naast het aanbieden van drugs had de man de vrouw ook nog bedreigd en was hij in het bezit van wapens. "Hij stelde zijn huis open voor drugsgebruik en bood middelen aan bij het slachtoffer", oordeelde persrechter Annemie Vanroy. "Daarnaast is hij ook al eens veroordeeld voor het bezit van drugs, inbreuken tegen de wapenwetgeving en het uiten van bedreigingen. Naast een veroordeling van drie jaar cel, leg ik de beklaagde ook nog 18.000 euro aan schadevergoedingen op voor de familie van het slachtoffer."